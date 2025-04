Troppo Napoli per l’Empoli, al ‘Maradona’ finisce 3-0

Napoli, 14 aprile 2025 – L’Empoli esce dal “Maradona” con una sconfitta sin troppo pesante: il Napoli s’impone 3-0, infatti, nel posticipo della tredicesima giornata del girone di ritorno del campionato di serie A. Gli uomini del presidente Corsi, almeno per un’ora, non hanno demeritato, mostrandosi vivi. Adesso sono attesi dalle ultime 6 giornate di torneo, in gran parte scontri diretti per la salvezza, a iniziare dal prossimo contro il Venezia, a Pasqua. D’Aversa sceglie Esposito come punta più avanzata, lasciando Colombo inizialmente in panchina. Tanti, troppi gli infortunati: l’ultimo, Solbakken.

È un buonissimo Empoli nei primi 45 minuti di gioco: Grassi e compagni se la giocano con attenzione e determinazione, bravi a pressare alti, sempre ben disposti dietro. Pronti, via e subito gli azzurri toscani reclamano il penalty: il colpo di testa di Gyasi appena entro area finisce sul corpo di Juan Jesus (in realtà, coscia): il direttore di gara fa proseguire il gioco. Al 6’ ancora una buona opportunità per gli ospiti: traversone di Pezzella dalla sinistra, Fazzini si inserisce, ma non trova la deviazione vincente di testa sottomisura.

Al quarto d’ora, su un calcio di punizione di Politano, Marianucci devia in angolo anticipando Lukaku. Al 18’ il vantaggio dei partenopei: lanciato da Lukaku, si mette in proprio McTominay, che avanza velocemente e dal limite scocca una conclusione che non dà scampo a Vasquez, apparso incerto nell’occasione. Pronta la replica empolese: Gyasi ha la palla buona, ma la butta fuori. Al 21’ botta di Politano da lontano, Vasquez respinge il pallone. Al 27’ cross dolce di Politano dalla destra, Neres tocca la sfera sul secondo palo, Vasquez alza in angolo.

Al 40’ prodezza di Esposito, che calcia dai 25 metri, con Meret abile a mettere in corner. Al 9’ della ripresa Neres va sul fondo e mette al centro: Olivera spizza di testa, non trovando lo specchio della porta. All’11 il raddoppio dei padroni di casa: servizio delizioso di Olivera per Lukaku, che da dentro area spara un destro letale che s’insacca a fil di palo. Al 14’ pregevole interno destro di Henderson dai 22 metri: il pallone esce di poco. Al 16’ nuovo assist di Lukaku per McTominay, che stacca di testa battendo Vasquez da pochi passi.

Al 22’ nuovo tocco di Lukaku a smarcare McTominay, che solo dinnanzi al portiere calcia di prima, colpendo il palo alla destra dell’estremo difensore. Al 31’ Napoli a un millimetro dal poker: Neres scappa via sulla destra e centra: Lukaku devia la palla, sfiorando il palo alla destra del portiere. Al 41’ McTominay e Neres mettono ancora alla frusta il portiere dell’Empoli. Nel finale, colpo di testa di Grassi, con il pallone che sorvola la traversa. Il Napoli torna a -3 dall’Inter capolista, l’Empoli non deve mollare: la salvezza è ancora a -2.

TABELLINO

NAPOLI – EMPOLI 3-0

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi (30’ st Spinazzola), Rrahmani, Juan Jesus (27’ st Marin), Olivera; Gilmour (36’ st Billing), Lobotka, McTominay; Politano (36’ st Raspadori), Lukaku (36’ st Ngonge), Neres. A disposizione: Turi, Scuffet, Hasa, Okafor, Simeone. Allenatore: Conte.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti (27’ st Ebuehi); Gyasi, Grassi, Henderson (36’ st Kovalenko), Pezzella; Fazzini (15’ st Colombo), Cacace (36’ st Sambia); Esposito. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini, De Sciglio, Tosto, Bacci, Campaniello, Konate. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

MARCATORI: 18’ pt e 16’ st McTominay; 11’ st Lukaku.

NOTE: serata ventosa. Ammoniti: Lukaku, Goglichidze. Angoli: 5-5. Recupero: 1’, 3’.