Numeri e curiosità. Gli azzurri faticano tra le mura di casa. Occhio ai gol subiti e ai cali fisici

Tolta la trasferta di Monza, l’Empoli ha tutti gli scontri diretti per la salvezza in casa, a partire da quello di domenica prossima col Cagliari. Il Castellani, però, è stato tutt’altro che un fortino. Davanti al proprio pubblico gli azzurri hanno raccolto appena 8 punti con il peggior attacco casalingo d’Europa, soltanto 5 reti segnate. Un rendimento che dovrà necessariamente essere invertito in questo finale di stagione.

Guardando all’imminente sfida contro i rossoblù, nonostante viaggi sulle ali dell’entusiasmo dopo il 3-0 interno inflitto al Monza, la squadra di Nicola finora ha faticato tremendamente in trasferta. Lontano dalla Domus Arena, infatti, i sardi hanno colto soltanto due vittorie, l’ultima a gennaio, per 2-1, sempre contro il Monza.

Un aspetto in cui le due compagini hanno invece numeri simili sono i gol dei loro principali marcatori con l’azzurro Esposito cannoniere principe della squadra di D’Aversa a quota 8, mentre l’ex Piccoli lo è del Cagliari con 7 reti. La differenza arriva invece dal numero di giocatori mandati in gol con gli azzurri che possono contare solo su 8 bocche da fuoco, mentre in casa Cagliari sono 12 i calciatori diversi con almeno una rete all’attivo.

In casa Empoli, poi, si dovrà fare molta attenzione all’ultima mezz’ora di gioco dove gli azzurri sono la squadra che ha subito più reti (27) e quella che ne ha segnati di meno (4) in Serie A.