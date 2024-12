Operazione riuscita. Sotto i ferri Solbakken. Si lussò la spalla sinistra

La situazione non sembrava rosea fin da subito, e infatti alla fine Ola Selvaag Solbakken è finito sotto i ferri. A seguito della lussazione alla spalla sinistra rimediata alla vigilia della sfida contro il Torino, infatti, l’attaccante norvegese è stato sottoposto ieri ad intervento chirurgico presso la Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo di Bologna. L’operazione, che è stata eseguita dal professor Giuseppe Porcellini alla presenza dello staff medico azzurro, è perfettamente riuscita con il calciatore che inizierà nei prossimi giorni il proprio percorso riabilitativo. Un infortunio quindi che terrà probabilmente lontano dal campo Solbakken per un paio di mesi. L’ennesima tegola, quindi, per D’Aversa che già ha perso per tutta la stagione Sazonov, Haas e Pellegri.