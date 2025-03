Primavera. Azzurrini ko. Sconfitta pesante contro i granata. Ora è tutto in salita

TORINO4EMPOLI0

TORINO: Siviero, Mullen, Dalla Vecchia, Gabellini (83’ Franzoni), Olsson, Kryzanowski (65’ Marchioro), Zaia, Acar, Politakis (65’ Dimitri), Liema (88’ Djalo), Cacciamani (88’ Sow). All.: Fioratti.

EMPOLI: Seghetti, Moray, Mannelli, Bembnista, El Biache (80’ Solbes), Barsotti, Trdan (60’ Huqi), Baralla (60’ Baud Banaga), Popov, Campaniello (73’ Asmussen), Gravelo (60’ Scienza). All.: Filippeschi.

Arbitro: Iannello di Messina.

Reti: 8’ e 82’ Dalla Vecchia, 11’ Politakis, 87’ rig. Franzoni.

TORINO – Avvio choc per la Primavera dell’Empoli nella trasferta di Torino contro i granata, che con un micidiale uno-due tra l’8’ e l’11’ indirizzano la gara. Il vantaggio del Torino è un capolavoro di Dalla Vecchia, mentre il raddoppio arriva con Politakis. Dopo un grande intervento di Seghetti (nella foto) ad evitare il terzo gol piemontese, gli azzurrini cominciano ad alzare il ritmo e iniziano a farsi vedere dalle parti di Siviero con Popov e Campaniello, ma la squadra di Filippeschi manca della necessaria precisione al momento di finalizzare. La musica non cambia nella ripresa con l’Empoli a produrre più gioco, ma senza grandi occasioni. Così all’82’ ancora Della Vecchia mette dentro il 3-0 da due passi e all’87’ Franzoni cala il poker realizzando un rigore apparso abbastanza dubbio. Evitare lo spareggio per non retrocedere diventa sempre più dura.