Primavera. Finita l’avventura in Coppa Italia

Atalanta2Empoli0

ATALANTA: Sala, Gobbo, Simonetto, Riccio (46’ Bonanomi), Capac (63’ Michieletto), Mencaraglia (63’ Steffanoni), Tavanti M., Baldo (63’ Damiano), Armstrong, Ramaj, Idele. All.: Bosi

EMPOLI: Vertua, Moray (46’ Boldrini), Majdandzic (81’ Bagordo), Asmussen, Akpa-Chukwu (64’ Busiello), Cesari, Monaco, Huqi (59’ Olivieri), Matteazzi (59’ Baralla), Mannelli, Rugani. All.: Birindelli

Arbitro: Milone di Taurianova (Rc)

Reti: 21 Simonetto, 34’ Baldo

BERGAMO – Si ferma agli ottavi l’avventura in Coppa Italia della Primavera dell’Empoli, battuta 2-0 al Centro Sportivo di Zingonia dall’Atalanta come già successo in campionato. Dopo un avvio equilibrato i giovani orobici risolvono la partita nel giro di un quarto d’ora: al 21’ Simonetto è lesto a ribadire in rete una conclusione di Baldo respinta dal palo e al 34’ lo stesso Baldo trafigge di nuovo Vertua con un preciso tiro dal limite dell’area. Nella ripresa gli azzurrini provano a reagire, ma l’Atalanta controlla bene e porta a casa la qualificazione.

Si.Ci.