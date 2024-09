Primavera. Gli azzurrini si sbloccano . La prima vittoria arriva in casa

EMPOLI

2

HELLAS VERONA

0

EMPOLI: Fuscaldo, Moray, Bacci (72’ Bacciardi), El Biache (87’ Olivieri), Akpa-Chukwu (65’ Monaco), Cesari (72’ Trdan), Falcusan, Lauricella, Huqi, Popov (65’ Campaniello), Rugani. A disp. Versari, Stickler, Bembnista, Tavernini, Orlandi, Gravelo. All. Birindelli.

HELLAS VERONA: Magro, Dalla Riva, Nwanege, Popovic (83’ Monticelli), Agbonifo (72’ De Battisti), Szimonas (83’ Pavanati), Vermesan, Ajayi (15’ Luna), Barry (72’ Philippe), Cisse, Corradi. A disp. Ravasio, Kurti, Bancila, De Rossi, Scharner, Nwachukwu. All. Sammarco.

Arbitro: Di Reda di Molfetta.

Reti: 80’ e 89’ Monaco.

Note. Espulso al 53’ Cisse (V).

VINCI – Arriva alla quinta giornata la prima vittoria stagionale della Primavera, che grazie a una doppietta di Monaco nel finale batte in casa l’Hellas Verona, che finora aveva sempre trovato la via del gol. I ragazzi di Birindelli sono bravi a contenere i tentativi degli scaligeri. Già nella prima frazione le azioni migliori sono degli azzurrini, pericolosi due volte con Akpa-Chukwu e una con Popov (rete annullata). Lo stesso attaccante ucraino in avvio di ripresa si vede chiudere provvidenzialmente lo specchio da Magro, ma dopo che il Verona è rimasto in dieci ecco la mossa di Birindelli che spacca la partita: l’ingresso di Monaco. Il classe 2007 azzurro prima ribadisce in rete una respinta del portiere gialloblu all’80’ e poi chiude il conto all’89’ sfruttando un regalo di Philippe.