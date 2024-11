Primavera. Si torna in campo il 24 novembre

Ufficiali date e orari delle prossime partite della Primavera dell’Empoli fino al termine di questo 2024. La Lega Serie A ha infatti reso noto anticipi e posticipi delle giornate dalla tredicesima alla diciassettesima. Subito dopo la sosta, come noto, gli azzurrini riprenderanno dalla sfida interna di domenica 24 novembre contro l’Udinese, mentre il sabato successivo saranno alle 11 a Bergamo per sfidare l’Atalanta. Ancora in trasferta domenica 8 dicembre alle 11 contro la Roma, mentre sabato 14 dicembre la squadra di Birindelli tornerà al Centro Sportivo di Petroio a Vinci per ospitare il Monza. Infine, nel turno infrasettimanale di mercoledì 18 dicembre alle 16.30 trasferta contro il Genoa e sabato 21 dicembre alle 15 di nuovo sul terreno amico contro la Cremonese. Inoltre mercoledì 4 dicembre alle 13 al Centro Sportivo di Petroio arriverà ancora l’Udinese per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Gara ad eliminazione diretta con eventuali calci di rigore in caso di parità al novantesimo.