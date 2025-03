Qui Como. Mini ritiro in Spagna per prepararsi alla sfida

La prima settimana di questa ultima sosta della Serie A per gli impegni della Nazionale il Como l’ha trascorsa in Spagna a Marbella, una sorta di mini ritiro per lavorare in totale serenità. Mentre al rientro in Italia gli uomini di Fabregas sono tornati ad allenarsi a Mozzate, con gli ultimi nazionali che rientreranno soltanto oggi. Tra questi gli argentini Paz e Perrone e il senegalese Diao, oltre a Fadera (Gambia), Vojvoda (Kosovo), Douvikas (Grecia) e i giovani Jack (Italia Under 19) e Valle (Spagna Under 21).

Quasi tutti hanno avuto un discreto minutaggio e quindi, fatta eccezione per lo squalificato Paz, bisognerà capire quali saranno le scelte del tecnico spagnolo in vista del match contro gli azzurri di sabato alle 15. Davanti per esempio insieme a Cutrone e Strefezza potrebbe trovare spazio dal primo minuto l’ex Fiorentina Ikone, con Diao e Fadera pronti a subentrare dalla panchina. Oltre al talentuoso Paz e all’altro squalificato Alli, non ci sarà nemmeno l’infortunato Dossena (stagione finita per lui dopo la lesione del legamento crociato del ginocchio). Al centro della difesa conferme in vista quindi per Kempf e Goldaniga con Caqueret, Perrone e Da Cunha in mediana. Da capire anche se il tecnico spagnolo, squalificato pure lui, riproporrà il modulo 4-2-3-1 visto contro il Milan o tornerà a schierare il più canonico 4-3-3.