Qui frosinone. Okoli e Turati fuori. Dietro l’ex Romagnoli

Il Frosinone, per la trasferta di domani a Empoli, dovrà fare a meno del portiere Turati e del difensore Okoli, il primo infortunato a un dito della mano e il secondo alle prese con un problema al ginocchio. Così dietro saranno Bonifazi e Monterisi a contendersi una maglia per completare il reparto con l’ex Romagnoli (nella foto) e Lirola, mentre in porta giocherà il toscano Cerofolini. Non sono attese sorprese, invece, in attacco con Cheddira che sarà ancora una volta spalleggiato da Soulé (il pericolo numero uno) e Brescianini, giovane talento scuola Milan che ha già attirato su di sè le attenzioni di diverse big italiane. In mezzo, infine, agiranno Mazzitelli e Barrenechea con Zortea e Valeri sulle fasce.