Sfide salvezza e duelli con le ’big’. Il percorso degli azzurri è complicato

di Simone Cioni

EMPOLI

Questo pomeriggio l’Empoli torna ad allenarsi alle 18 al Sussidiario del Carlo Castellani-Computer Gross Arena, ancora non al completo in attesa del rientro a metà settimana dei nazionali, con nel mirino la sfida casalinga di sabato prossimo alle 18 con la Juventus. Il primo di 28 giorni che ci separano dalla prossima sosta per la seconda tornata di impegni delle Nazionali. Un mese molto importante per gli azzurri che saranno chiamati a dare continuità all’ottimo avvio di stagione, contro avversari che ancora una volta sulla carta partiranno con i favori del pronostico. Oltre ai bianconeri, attuali leader della classifica insieme a Inter, Torino e Udinese, gli uomini di D’Aversa affronteranno infatti il derby con la Fiorentina davanti al proprio pubblico e la Lazio in trasferta. La quarta sfida, la seconda in ordine di tempo, sarà invece il primo vero scontro diretto stagionale contro un’altra pretendente alla salvezza, il Cagliari dei grandi ex Nicola e Luperto. In questo momento, dopo il Verona dell’ex tecnico azzurro Zanetti che ha fatto 6 punti, l’Empoli e la seconda squadra ad essere partita meglio tra quelle che lotteranno per evitare la retrocessione. Di conseguenza può guardare alla prossima proibitiva sfida con la Juventus, ma anche alla successiva trasferta sarda di venerdì 20 settembre, con serenità. Che non vuol dire supponenza, come ha più volte ricordato mister D’Aversa dopo la vittoria all’Olimpico contro la Roma ed ha ribadito anche il patron azzurro Corsi, il quale ha sottolineato: "Prendiamoci il meglio da questo inizio di stagione, senza allentare la presa. Questo è il momento di dare, tutti, ancora di più, senza farsi inutili illusioni. Non dobbiamo pensare a quello che è stato fatto ma a come farlo meglio in futuro – ha precisato il massimo dirigente azzurro -. Sappiamo cosa ci aspetta, il campionato è e sarà difficile se non difficilissimo. Il sacrificio resta il nostro compagno di viaggio e servirà equilibrio. Sempre. Oggi che le cose vanno bene e domani che i momenti duri arriveranno".

Particolarmente intensa e complicata sarà la settimana che separa la sfida di Cagliari e il derby a Empoli, perché nel mezzo ci sarà da affrontare pure la trasferta di martedì 24 settembre a Torino per i sedicesimi di Coppa Italia contro i granata. Settimana tipo invece dopo l’incontro con i viola per preparare la seconda trasferta stagionale a Roma, stavolta sponda Lazio. Ipotizzare tabelle di marcia lascia il tempo che trova, perché proprio come hanno dimostrato gli azzurri in questo primissimo scorcio di stagione i pronostici sulla carta possono essere tranquillamente ribaltati. Quello che c’è di oggettivo è che il percorso azzurro è decisamente complicato e servirà dare il centouno per cento come fatto finora per cercare di fare più punti possibili ed arrivare anche alla prossima pausa del campionato con il cuore leggero e la mente serena.