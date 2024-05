Tanti casi anche nel recente passato: il più rappresentativo è Tommaso Rocchi. Da Vecino fino a Berisha: quei fili intrecciati dei doppi ex

Domenica all’Olimpico contro la Lazio per l’Empoli andrà in scena una partita, non solo delicata in chiave salvezza, ma anche dal sapore un po’ speciale. Sono tanti, infatti, nel corso degli anni i doppi ex, a partire da Simone Del Nero che dopo il biennio 1998-2000 vissuto in azzurro ha giocato con i biancocelesti dal 2007 al 2012. Si prosegue con Manuel Belleri e Riccardo Bonetto, approdati alla Lazio rispettivamente nel 2005 e 2006, dopo aver trascorso entrambi 5 anni a Empoli. Ancora abbiamo Pasquale Foggia, 2 stagioni al Castellani-Computer Gross Arena prima di trasferirsi a Roma nel 2006, sponda Lazio, Emilson Cribari, 5 stagioni in azzurro dal 1999 al 2004 e Mark Bresciano, partito 2 anni prima. Il giocatore più rappresentativo, però, è sicuramente Tommaso Rocchi, autore di 102 reti in 8 stagioni e mezzo con la Lazio vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, dopo i 30 gol in 119 presenze segnati con l’Empoli. Per quanto riguarda la rosa attuale, invece, sono 5 gli ex azzurri in forza alla Lazio: i portieri Ivan Provedel e Luigi Sepe, rispettivamente in azzurro dal 2017 al 2019 e nella stagione 2014-15; i difensori Nicolò Casale, che ha un trascorso a Empoli nel campionato di Serie B 2020-21 e Elseid Hysaj, cresciuto proprio nel vivaio di Monteboro e protagonista in prima squadra dal 2012 al 2015 e il centrocampista Matías Vecino, arrivato nel 2022 in biancoceleste dopo aver disputato la Serie A 2014-15 nel club di Corsi. Passando all’organico empolese, invece, sono due i giocatori con trascorsi alla Lazio: il portiere Etrit Berisha, portato in Italia proprio dal club di Lotito nel settembre 2013 e rimasto in biancoceleste fino al 2016 e, naturalmente, quel Matteo Cancellieri in prestito proprio dalla Lazio, che ne detiene il cartellino dopo averlo comprato dal Verona a luglio 2022.

Si.Ci.