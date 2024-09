Tanti volti nuovi, è una rivoluzione. Gli ultimi colpi completano la rosa

Tra ufficializzazioni, piste sfumate e colpi sul gong anche l’ultimo è stato un giorno di calciomercato molto intenso per l’Empoli, che in questi due mesi di trattative ha di fatto rivoluzionato la rosa. Come sta succedendo da un paio di stagioni quando a fine anno il club del presidente Fabrizio Corsi difficilmente fa valere l’opzione di riscatto per i tanti giocatori presi in prestito, cercando poi magari di ridiscuterne in sede di mercato un eventuale ritorno, vedi Zurkowski e Maleh quest’anno. Al suo arrivo il direttore sportivo Roberto Gemmi si è quindi trovato di fronte una mole di lavoro enorme, riuscendo a chiudere 12 trattative per 13 nuovi giocatori complessivi a cui vanno aggiunti i rientri dai prestiti dei vari Marianucci, Stojanovic, Henderson, Haas ed Ekong.

A tutti gli effetti volti nuovi rispetto alla scorso campionato sebbene ormai legati all’Empoli da diversi anni. Ma torniamo a quanto successo ieri quando di prima mattina sono arrivate le ufficialità dell’arrivo dal Torino sia di Saba Sazonov, difensore georgiano classe 2002, che di Pietro Pellegri, attaccante nato nel 2001, entrambi con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 4 milioni di euro nell’ambito dell’operazione che ha portato Walukiewicz a titolo definitivo in granata per 5 milioni di euro più 2 di bonus. Poi, nel giro di un breve lasso di tempo si è prima sparsa e poi rapidamente sgonfiata la voce di un interessamento dell’Empoli per il ritorno in azzurro di Rade Krunic, già al Castellani-Computer Gross Arena dal 2015 al 2019. Ad alimentare inizialmente la suggestione alcuni tweet provenienti dalla Turchia, dove l’ex centrocampista del Milan gioca attualmente con il Fenerbahce di Mourinho, ma senza che l’indiscrezione trovasse mai riscontro vista la categorica smentita da parte della società azzurra.

Ad andare in porto, invece, è stato lo scambio tra terzini destri con la Salernitana, che ha portato Petar Stojanovic in Campania (seconda stagione consecutiva in B dopo quella scorsa alla Sampdoria per il nazionale sloveno) e Junior Sambia alla corte di D’Aversa. Il 27enne francese originario della Repubblica Centrafricana è reduce da un biennio alla Salernitana con 40 presenze in A, condite da una rete e tre assist, in cui ha giostrato spesso proprio da esterno a tutta fascia (prevalentemente a destra, ma è stato utilizzato anche a sinistra) in un 3-4-2-1, lo stesso modulo adottato attualmente dall’Empoli. Finito ai margini della formazione dell’ex Empoli Giovanni Martusciello in questa prima parte di stagione, mai convocato, prima di arrivare in Italia Sambia ha giocato cinque stagioni da titolare in Ligue 1 (la massima serie francese) con il Montpellier.

In uscita, invece, si registra il passaggio del giovane attaccante classe 2004 Andrea Sodero all’Atalanta (giocherà in Lega Pro con la formazione Under 23. Insomma, al di là delle uscite, tanti volti nuovi, senza considerare Maleh e Zurkowski che c’erano anche l’anno scorso sebbene tornati in azzurro in questa finestra di mercato. Dai portieri Vasquez e Brancolini agli attaccanti Esposito, Colombo, il rientrante Ekong, Solbakken e Pellegri passando per i difensori Viti, Sazonov, De Sciglio, il ‘cavallo di ritorno’ Marianucci e Sambia e il centrocampista Anjorin.