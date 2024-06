Una rosa da ricostruire. Luperto è il più richiesto. L’Empoli punta Barisic

EMPOLI

La difesa è stata sicuramente il reparto che ha reso di più nell’ultima stagione e, almeno sulla carta, quello che dovrebbe essere meno toccato quest’anno. É d’obbligo come sempre in sede di calcio mercato, ormai si sta avvicinando anche l’apertura ufficiale delle trattative il prossimo 1 luglio, usare il condizionale perché talvolta la costruzione di una rosa passa anche dalle opportunità che si possono presentare. Per quanto riguarda l’Empoli, per esempio, uno dei calciatori più richiesti al momento e che può permettere un certo incasso è Sebastiano Luperto. Come diciamo ormai da giorni, infatti, sul capitano azzurro sta insistendo il Cagliari (anche il Torino ha fatto un sondaggio) che lo ha individuato come erede ideale di quel Dossena a un passo dal Como. Il centrale pugliese del resto è molto stimato da Nicola, che ha già l’accordo con il club sardo ma attende che le due società trovino la quadra sull’indennizzo da versare nelle casse di Monteboro per liberarlo. Dovesse partire Luperto servirà un altro centrale, si è fatto il nome del bosniaco ex Frosinone Adrian Barisic, ora al Basilea nella serie A svizzera. Gli altri in rosa sarebbero Walukiewicz, Ismajli e i giovani Goglichidze e Guarino (a patto che almeno uno non vada mandato a giocare altrove). A destra al momento c’è solo l’infortunato Ebuehi, che quando tornerà può di fatto considerarsi titolare, anche se il club azzurro sta discutendo con la Sampdoria la possibilità di riavere il polacco Bartosz Bereszynski, all’interno di uno scambio che potrebbe coinvolgere Petar Stojanovic, terzino sloveno rientrato in azzurro proprio dopo un anno in prestito ai blucerchiati. Occhio però anche all’interesse per il ventenne Cimino del Cosenza.

Più coperta attualmente la fascia sinistra con Pezzella e Cacace, anche se sull’esterno neozelandese si sono informate Bologna, Salernitana, Palermo, Union Berlino e Bochum. Inoltre dal prestito al Pontedera è rientrato il giovane Samuele Angori, sulla cui permanenza o meno la società lascerà probabilmente decidere D’Aversa durante il ritiro. Chiudiamo con il capitolo portiere. Su Perisan c’è da giorni la Sampdoria, ma adesso è passata in ’pole’ la Juve Stabia, neo promossa in B, con il club azzurro che potrebbe quindi dover trovare due portieri. Per una casella la società di Corsi si rimetterà ad un tavolo con l’entourage di Berisha, il cui contratto scade quest’anno, per l’altro si sono fatti diversi nomi. In cima alla lista c’è Turati, ex Frosinone di proprietà del Sassuolo, ma nel mirino sono finiti anche Saro della Cremonese, già Primavera azzurro, e il croato Adrian Semper (26 anni), protagonista della promozione in A del Como.

Simone Cioni