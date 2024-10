VERSO IL PARMA. D’Aversa in ripresa dopo l’influenza e la paresi facciale. Oggi l’allenamento

L’Empoli tornerà in campo questo pomeriggio al Sussidiario per riprendere gli allenamenti in vista della prossima trasferta di Parma, che si giocherà sempre di domenica alle 12.30. Una gara importante perché si tratta di uno scontro diretto in cui la squadra di D’Aversa è chiamata a tornare a smuovere la classifica dopo due ko consecutivi. Intanto stanno migliorando le condizioni del tecnico azzurro, che nell’ultimo weekend non ha presenziato né alla conferenza stampa della vigilia né a quella post partita per un problema al viso che gli ha creato l’influenza. Un principio di leggera paresi facciale che gli impediva di parlare bene. Ecco perché in fase di presentazione del match contro il Napoli è stato sostituito dal vice Sullo mentre dopo il triplice fischio finale con i partenopei è stato il ds Gemmi a prendere la parola. Per quanto riguarda il gruppo, invece, continueranno a essere monitorate le condizioni di Maleh, Zurkowski e Belardinelli oltre a quelle di Pellegri che nell’ultima settimana ha avuto dei problemini fisici. Il primo sta cercando di smaltire il proprio risentimento muscolare, mentre gli altri due sono ormai vicini al rientro dopo i rispettivi infortuni alla caviglia e al ginocchio. La squadra si continuerà poi ad allenare come sempre fino a sabato, quando dopo la rifinitura partirà per Parma dove domenica al Tardini disputerà la nona giornata di Serie A.