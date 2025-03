Verso la Coppa Italia. Vendita dei biglietti al via. Prelazione per gli abbonati

Lo storico appuntamento con la semifinale di Coppa Italia si avvicina e i tifosi azzurri avranno 19 giorni a disposizione per non mancare. Parte oggi alle 17, infatti, la vendita dei biglietti per la gara di andata contro il Bologna, in programma martedì 1 aprile alle 21 al Castellani-Computer Gross Arena.

Fino al 22 marzo gli abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto, mentre lunedì 24 marzo gli stessi abbonati potranno cambiare posto e acquistare biglietti per massimo altre tre persone. Infine dalle 16 di martedì 25 marzo via alla vendita libera, con gli abbonati che non potranno più usufruire della tariffa speciale loro riservata, ma potranno comunque acquistare i tagliandi a tariffa ordinaria.

Oltre ai punti vendita Vivaticket e online sul sito https://empolifc.vivaticket.it, i biglietti saranno disponibili anche all’Empoli Point dello stadio Castellani-Computer Gross Arena, all’Empoli Store di piazza della Vittoria e all’Unione Clubs Azzurri di via Della Maratona.