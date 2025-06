Lione, arrivano i rinforzi: il Paris Saint-Germain paga subito Barcola

Parigi, 30 giugno 2025 – Non sono giorni facili per il Lione, che pochi giorni fa è stato retrocesso d'ufficio in Ligue 2, la seconda divisione francese. La causa di ciò sarebbero i debiti del club, che fino a qualche mese fa si aggiravano intorno al mezzo miliardo. La società ha immediatamente presentato il ricorso e ora la situazione è in fase di studio da parte delle autorità competenti, che più avanti saranno chiamate a prendere una decisione.

L’accordo col Paris Saint-Germain

Nel frattempo, un aiuto per il club è arrivato direttamente da una squadra della Ligue 1, precisamente dal Paris Saint-Germain. Il club campione d'Europa, infatti, ha deciso di pagare anticipatamente Bradley Barcola, trasferitosi a Parigi dal Lione nell'estate del 2023. Gli accordi originali tra le due società prevedevano un riscatto di circa 50 milioni (45+5 di bonus) che sarebbe dovuto arrivare in più di un'occasione, ma il Paris Saint-Germain ha deciso di pagare tutto subito, per cercare di “aiutare” il Lione, dandogli più liquidità e quindi più possibilità di iscriversi in Ligue 1 e non ripartire dalla seconda serie. Barcola è stato un giocatore fondamentale per il Paris Saint-Germain nella passata stagione: in 58 partite divise tra Ligue 1, Champions League, Coppa di Francia e Trophée des Champions ha collezionato 21 gol e messo a segno 19 assist per i compagni. Con questi numeri, il giocatore si è guadagnato il riscatto, che avverrà tutto in una volta e non sarà dilazionato nel tempo.

Cambio di presidenza al Lione

Nel frattempo, nel Lione c'è stato un cambio nella presidenza: al posto di John Textor è arrivata Michele Kang, donna d'affari statunitense e insieme a lei ci sarà anche Michael Gerlinger, che ricoprirà il ruolo di direttore generale. La situazione del Lione è osservata attentamente anche dal Crystal Palace, che è in attesa di capire se parteciperà o no alla prossima Europa League. Grazie alla vittoria in finale di FA Cup contro il Manchester City, Eze e compagni hanno guadagnato un posto per la prossima edizione della seconda maggior competizione europea, ma dato che il proprietario del club (John Textor) era un azionista anche del Lione, la squadra inglese è stata esclusa ed è stato ripescato il Nottingham Forest. Tuttavia, la UEFA ha deciso di attendere prima di emettere il verdetto definitivo: prima si capiranno le sorti del Lione e poi si sceglierà una volta per tutte.