Calcio femminile - Alle finali nazionali di Tolentino: battuta la Pro Sesto. Scudetto alla Juventus. Under 15 sul podio, terza a testa alta

Si sono battute come leonesse le ragazze della formazione Under 15 della Fiorentina, centrando il terzo posto alle finali nazionali del campionato che si sono svolte a Tolentino. Dopo l’amara sconfitta subita solo dopo i calci di rigori (4-2) in semifinale contro la Juventus, si sono imposte nella finalina per 4-1 (doppietta di Poggi, Bandieri e Bastieri) sulla Pro Sesto. Vittoria che è valsa un bronzo, ma che significa anche tanto altro. Un percorso importante, fatto sempre a testa alta, quello della squadra diretta da Duccio Righetti che gratifica il lavoro e la tenacia di tutto il gruppo delle ragazze, nel corso dell’anno.

Queste le ragazze della rosa: Alice Agostini, Emily Magazzini, Dania Bandieri, Giada Lecchi, Matilede Luciani, Alma Rossi, Vittoria Giovannini, Elisa Mondanelli, Martina Bastieri, Giulia Pietrini, Miryam Fontana, Marta Sinacciolo, Lavinia Poggi, Viola Pieri, Noemi Vitali, Viola Ciampolini, Sara Marchini, Matilde Bassilichi, Letizia Oddo, Nora Piccinini Bearzi, Celeste Masi, Alice Saldana.

La finale che ha assegnato lo scudetto ha visto la vittoria della Juventus che ha avuto la meglio sulla Roma per 1-0.