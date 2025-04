Campionato di Eccellenza: Scandicci in Serie D, Affrico e Rondinella ai Play Off

Con l’ultima tappa della regular season, il campionato di Eccellenza lascia spazio alle finali play off e out in programma domenica 27 aprile.

Onore allo Scandicci del tecnico Taccola per essere tornato in serie D. Un dominio assoluto per merito di un gruppo eccellenti, giocatori come Sabatini in difesa, Sinisgallo a centrocampo, (più Guidelli che ieri non ha giocato) e in attacco, Del Pela che chiude a 18 gol insieme a Lorenzo Tempesti del Signa. Chiude in trionfo l’Affrico che ora punta tutto nelle finali play off. Negli ultimi 90’ non sono passati inosservati l’attaccante Russo, il portiere Virgili, il difensore destro Stella e i centrocampisti Tamburini e Sborgi (2007); giocatori di rendimento selezionati dall’area tecnica Marangio-Prosperi.

Vola anche la Rondinella che con il Signa si riprende il posto play off, ambito anche dalla Baldaccio Bruni. Fra i biancorossi di Tronconi bene i difensori Fantechi e Noviello. Bene anche l’altro difensore Mazzolli e in attacco Vezzi, decisivo nel gol play off. Nella Lastrigiana, che si salva, ottimo il trequartista Mandolini, il centrocampista Mosti Falconi e il difensore centrale Luka. Congedo senza gloria per il Grassina ormai fuori dai giochi, con il terzino sinistro Giannelli, Mazzanti a centrocampo assieme al giovane Senthilkumar. Trionfa la Fortis con il solito grande lavoro del tecnico Morandi, che crede ancora nella salvezza. Sugli scudi l’attaccante Masini (10 gol) i difensori Zoppi e Calzolai. Vince anche l’Antella con una prova superlativa, con gli attaccanti Santucci (4 gol) e Frezza (5) e con il centrocampista Fratini (8 gol).

Nel Lanciotto che si prepara per la finale play out, bene i centrocampisti Moretti (’05) e Verdi, mentre in attacco ottima prova di Tanini. Nell’ultima gara per la Sestese, buon esordio del giovane Patrignani (2007), del portiere Giuntini (premiato per le 100 volte in rossoblù), il difensore Cirillo e l’attaccante Ermini.

Giovanni Puleri