C’è il Milan, stadio pieno. Un sold-out da Fenomeno

Il primo sold-out della stagione è praticamente a un passo. Mancano solo poche centinaia di biglietti nei settori più costosi di tribuna (d’onore e vip, dove i prezzi oscillano tra i 240 e i 300 euro) ma la sensazione è che per la sfida di domani tra la Fiorentina e il Milan verrà registrato il tutto esaurito. Saranno dunque almeno 22.500 gli spettatori che assisteranno al match tra i viola e i rossoneri, una sfida che farà toccare il record di spettatori presenti a Campo di Marte: ad oggi infatti il dato più alto totalizzato al Comunale - nella sua versione "ridotta" dovuta ai lavori di restyling - era stata di 19.624 presenti (cifra toccata in occasione dell’ultimo match interno, quello con la Lazio) mentre stavolta, complice anche la vendita senza limitazioni, che dunque avrà chiamato a raccolta molti sostenitori del Diavolo residenti in Toscana, il numero è salito in fretta fino a portare la Fiorentina già ieri ad annunciare che l’oltre 90% dei biglietti per la partita erano stati venduti.

Nonostante il tifo organizzato rossonero sarà rappresentato da 300 persone (questa è la capienza massima del "formaggino" per le gare di A), la Questura ha ugualmente disposto per il match di domani il divieto di vendita di alcolici e la detenzione di spray dalle ore 17 fino a mezzanotte nelle aree limitrofe allo stadio. Quella contro il Milan non sarà solo l’ultima sfida alla quale assisterà dal vivo il presidente Commisso, che dopodomani farà ritorno in America, ma sarà un match che in tribuna ospiterà anche un grande ex viola come Adrian Mutu: l’ex fuoriclasse rumeno si trova a Firenze già da alcuni giorni e in attesa di imbarcarsi in una nuova avventura (l’ultima come tecnico del Cluj è durata solo due mesi) è pronto a fare il pieno d’amore in mezzo a quei tifosi che un tempo lo avevano ribattezzato il "Fenomeno".

Andrea Giannattasio