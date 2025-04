Conference League: Fiorentina-Celje, le formazioni ufficiali

Firenze, 17 aprile 2025 – Si decide il passaggio in semifinale di Conference League: dopo il successo viola per 2-1 in Slovenia, la doppia sfida tra Fiorentina e Celje vive la serata decisiva. Alle 18.45, allo stadio “Artemio Franchi” i gigliati cercano una vittoria (ma andrebbe bene anche un pareggio) per proseguire il cammino verso la finale.

16:16 L'arbitro La gara sarà diretta dal portoghese Pinheiro 15:57 La formazione degli sloveni CELJE (4-2-3-1): Silva; Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Zabukovnik, Kvesic; Delaurier, Seslar, Svetlin; Matko. Allenatore: Albert Riera 15:52 La formazione viola FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino