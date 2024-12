Coppa Italia di Eccellenza. Doppio Mazzeo, Cirillo e Robi. Poker Sestese con il Grassina

SESTESE

4

GRASSINA

0

SESTESE: Giuntini, Cucinotta, Pisaniello L. Matteo, Pisaneschi, Cirillo, Dianda (87’ Robi), Casati (53’ Ciotola), Ermini (62’ Berti), Safina (79’ Belli), Manganiello (59’ Mazzeo). All.: Polloni.

GRASSINA: Merlini, Meazzini, Giannelli, Lebrun (59’ Caschetto), Tomberli, Neri (73’Betti), Mazzanti, Becucci (62’ Rafanelli), Baccini, Parrini, Dini. All.: Cellini

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Reti: 40’ Cirillo, 61’, 88’ Mazzeo, 93’ Robi.

Angoli: 2-4.

Ammoniti: Dianda

Alla Sestese piace vincere anche in Coppa Italia. La squadra di Polloni dopo l’ottimo andamento in campionato, rifila un poker al Grassina e accede alla semifinale: a gennaio dovrà affrontare la Castiglionese che ha eliminato il Certaldo. Al pronti e via le squadre si studiano per circa mezzora. Tanto movimento a centrocampo, tiri nemmeno a parlarne. Al 32’ la prima conclusione è della Sestese: rimessa laterale di Dianda per Ermini che indirizza verso Manganiello che va al tiro, ma la conclusione e fuori misura. Al 36’ è il Grassina a farsi vedere. Dianda commette fallo su Becucci. Punizione di Lebrun, la difesa di casa intercetta e devia in fallo laterale.

Al 40’ la gara si sblocca: c’è un lancio sulla destra per Ermini che va via a due avversari e calcia in porta. Merlini para ma non trattiene. Raccoglie Cirillo che con un tiro centrale a mezza altezza segna il gol del vantaggio. Nella ripresa il Grassina parte in quarta, Parrini entra in area e fa patire un rasoterra che Giuntini neutralizza. Al 61’ il raddoppio: Sabina serve Ciotola che scodella un assist per Mazzeo che, con un tiro di precisione batte Merlini. La partita si fa più interessante. All‘88’ pregevole giocata del baby Mazzeo che batte di nuovo Merlini. Nei tre minuti di recupero, ancora Mazzeo in evidenza che manda la palla su i piedi di Robi (l’ultimo acquisto dalla Sestese) che da due passi realizza il poker.

Giovanni Puleri