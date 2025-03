Dalla juve all’atalanta. Domenica tutti al Franchi: altro ’sold out’ in arrivo. Curva Ferrovia già esaurita, pochi posti in Maratona

Servirà ancora una volta la spinta del Franchi. Quella marea viola già determinante nel recente passato contro Juventus e prima ancora Panathinaikos (nonostante la pioggia torrenziale) che dovrà spingere la Fiorentina all’ennesimo successo stagionale interno contro una big per poter continuare a sognare un posto nell’Europa che conta. E stavolta nel mirino c’è l’Atalanta di Gasperini, un avversario mai banale. I numeri del resto parlano chiaro e raccontano come la Viola tra le mura amiche sia un’autentica schiacciasassi: la squadra di Palladino è infatti la quinta formazione del campionato per rendimento casalingo (30 punti fatti, frutto di 9 vittorie, 3 pari e 3 ko), dietro solo a Inter (33), Bologna e Napoli (32) e Roma (31).

Di questo score sono ben consapevoli anche i tifosi che per la gara di dopodomani sono pronti a riempire ancora una volta lo stadio, nella speranza di poter realizzare il secondo sold-out consecutivo in campionato: a ieri i biglietti staccati per la sfida contro la Dea erano circa 19mila, con la Curva Ferrovia andata sold-out già giovedì e buona parte dei settori dell’impianto vicini ad esaurire le disponibilità rimaste. Restano ancora pochi tagliandi in Maratona (domenica il meteo promette sole, dunque non ci saranno complicazioni di sorta) e qualche migliaio in tribuna coperta, con entrambi i parterre pressoché esauriti.

An. Giann.