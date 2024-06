Ecco i viola che rientrano dal prestito e saranno ’visionati’ dal nuovo allenatore. Bianco e Lucchesi: il ritorno a... casa profuma di promozione

Sono in tutto diciannove i giocatori - prodotti del settore giovanile della Fiorentina - che nel corso di questa estate faranno ritorno al Viola Park al termine dei rispettivi prestiti tra B e C per mettersi a disposizione di Palladino durante la fase di preparazione. Ma se già oggi sembra scontato che solo una manciata di loro avrà il privilegio di restare a Firenze, è già possibile individuare alcuni profili che, alla luce della propria esperienza tra i grandi e delle rispettive caratteristiche, possono fare al caso del nuovo allenatore. Due i baby certi di restare in prima squadra a partire da settembre, ovvero Bianco e Lucchesi: il mediano, protagonista a Reggio Emilia nella scorsa stagione, sarà uno dei volti che comporranno il centrocampo, mentre il centrale (il migliore dei tanti giovani approdati alla Ternana) sarà uno dei ricambi in difesa, sia che Palladino adotti lo schieramento a tre che quello a quattro. Da valutare altri ragazzi reduci da annate brillanti: è il caso dei "ternani" Dalle Mura, Favasuli, Amatucci e Distefano (quest’ultimo autore di 7 gol alla prima avventura tra i "pro") ma anche di Niccolò Pierozzi, tornato a buoni livelli, a Salerno. Scontata invece la partenza verso altri lidi - ancora in prestito - degli altri giovani: si tratta di Krastev, Munteanu, Ferrarini. Edoardo Pierozzi, Gentile, Fiorini, Agostinelli, Toci, Guidobaldi, Dutu, Egharevba e Prati.

An. Gian.