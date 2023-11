Femminile. Baldi suona la carica: "Distrazioni vietate Como pericoloso»

Vigilia di campionato per la Fiorentina Femminile, che domani alle ore 15 ospiterà il Como (vera e propria rivelazione del torneo, ha solo tre punti in meno delle gigliate) allo stadio ‘Curva Fiesole’ del Viola Park, con i biglietti che sono in vendita sul sito ufficiale. Nei giorni scorsi le ragazze di De La Fuente hanno ricevuto anche la visita del Ct della Nazionale, Andrea Soncin.

Rachele Baldi, portiere viola e anche azzurra, ha raccontato il momento della squadra. "Contro la Sampdoria abbiamo ottenuto tre punti fondamentali. Ora c’è il Como. Non è un match da sottovalutare, ma da affrontare con lucidità e maturità. Il Viola Park quest’anno sta facendo la differenza, spero che anche domani ci siano tanti tifosi sugli spalti come accaduto contro Juventus e Milan".