Femminile. Champions, debutto choc. Wolfsburg senza pietà: 7 gol

Serata da dimenticare per la Fiorentina Femminile. Sotto il diluvio del Viola Park è arrivata anche una pioggia di gol da parte del Wolfsburg, ingiocabile per le ragazze di De La Fuente. Lo 0-7 finale racconta di uno strapotere fisico e tecnico mostrato per tutta la gara e rende la partita di ritorno - in Germania mercoledì prossimo alle 18.30 - di fatto una formalità per le ragazze di Stroot, ormai prossime all’approdo nella fase a gironi.

Sotto gli occhi di Rocco Commisso, della moglie Catherine e del dg Ferrari, la Fiorentina va subito sotto. Hegering sorprende la difesa viola per due volte di testa sugli sviluppi di calci piazzati. L’uno-due toglie le viola dalla partita e da lì la serata si trasforma in una lenta agonia. A cavallo dell’intervallo sale in cattedra la temuta Popp, che prima colpisce un palo e poi sigla una tripletta mortifera per la Fiorentina. In mezzo la rete di Brand per il momentaneo 0-4. Nel finale il settimo gol lo mette a segno Endemann con un piatto di mancino che va a infilarsi sotto l’incrocio alla destra di Fiskerstrand. Per la Fiorentina una mezza occasione in tutta la gara con Bredgaard, che da centro area non è riuscita a mandare in pallone in rete.

Alessandro Latini