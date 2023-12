"Fiorentina a Roma: 1.000 tifosi gigliati pronti a sostenere Vincenzo Italiano"

Vigilia di campionato per la Fiorentina di Vincenzo Italiano e vigilia anche per i sostenitori viola che si apprestano a seguire la squadra nella capitale. Saranno circa 1.000 i tifosi gigliati presenti domani nel settore ospiti. La vendita dei tagliandi chiuderà oggi alle 19 quindi restano ancora alcune ore per chi deciderà in extremis di fare questa trasferta. La vittoria contro la Salernitana ha permesso ai viola di rilanciarsi in campionato, soltanto un punto separa attualmente Bonaventura e compagni dai giallorossi, quindi l’occasione è ghiotta nella sfida di alta classifica in programma domani sera. I tifosi ci credono, con la squadra che è in corsa su tre fronti (grazie alla rimonta di mercoledì contro il Parma) e una stagione che può offrire prospettive molto interessanti.

La Fiorentina è già scesa in campo a Roma in questa stagione, in occasione della sfida con la Lazio del 30 ottobre, ma il tifo organizzato viola ha rinunciato a quella trasferta per il caro biglietti. Domani invece il tifo organizzato ci sarà e proverà a farsi sentire, in un Olimpico che (come sempre) vedrà la presenza di molti tifosi giallorossi.

Alessandro Guetta