Fiorentina, sei anni senza Davide Astori. Il club ricorda il capitano: “Sempre con noi”. Le iniziative

Firenze, 4 marzo 2024 – “Davide sempre con noi”: con questo messaggio sui suoi social la Fiorentina ricorda il suo “capitano per sempre, Davide Astori.

Oggi, 4 marzo infatti, è il sesto anniversario della morte dello sfortunato calciaatore (amato e rispettato da tutto il mondo del calcio per le sue doti umane oltre che tecniche) morto nella notte del 4 marzo del 2018 prima di Udinese-Fiorentina. La società viola ha ricordato Astori con un video alll’inizio della puntata di oggi della trasmissione online “Buongiorno Viola Park”.

A ricordare Astori è anche il Museo Fiorentina, a sua volta con un post sui social. Ricordiamo che Astori è entrato a far parte della Hall of Fame Viola del Museo Fiorentina nell’edizione 2018.

L’associazione 'Davide Astori - ETS' organizza in questi giorni una serie di iniziative a partire dal 9 marzo nel Salone d'Onore del Coni a Roma per la tavola rotonda sulla sostenibilità e lealtà sportiva.

Poi, domenica 10 marzo in occasione di Fiorentina-Roma allo stadio “Franchi” ci sarà una raccolta di fondi per la popolazione di Campi Bisenzio per dare un supporto economico ai progetti di ricostruzione del Comune e per le famiglie in difficoltà. Infine il 15 marzo, a Milano, sarà inaugurato un campo sportivo riqualificato in nome di Davide Astori.

In occasione dell’anniversario, oggi 4 marzo alle 17.30, alla Libreria Gioberti (in via Gioberti) si terrà la presentazione di «Cara gentilezza ti scrivo, lettera di un bambino», scritto da Gaia Simonetti, con l'introduzione curata da Anna Astori, madre del calciatore Davide Astori. Tra i presenti, il rapper di Lucca, Ramadon che ha dedicato una canzone a Davide Astori, e Beatrice d'Onofrio, designer.