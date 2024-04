Fiorentina, ore di speranza e attesa. Tifosi in marcia verso Bergamo, dubbio Bonaventura

Firenze, 24 aprile 2024 - Le poche ore che separano i tifosi viola dal fischio d'inizio di Atalanta-Fiorentina sono un misto di ansia e speranza. C'è una voglia matta di tornare a disputare la finale di Coppa Italia, che da ieri sera conosce anche l'eventuale rivale che risponde al nome della Juventus. Una sfida importante che Firenze sogna da tempo. I circa 500 tifosi che hanno avuto la fortuna di accaparrarsi il biglietto per il settore ospiti (capienza davvero esigua data dai lavori di restyling del Gewiss Stadium) si stanno mettendo in marcia in queste ore. Qualcuno è partito con calma in mattinata. Treno e auto, qualche van per gruppi di amici. A Firenze resteranno in tanti appesi alla tv (diretta in chiaro alle 21 su Canale 5, ci sarà anche la diretta live sul nostro sito e a seguire i commenti dei protagonisti), pronti eventualmente a festeggiare.

Nel ritiro viola (cambiato totalmente rispetto a quando, poco più di un mese fa, perse la vita Joe Barone) la squadra cerca serenità e lucidità per fare la partita che ha studiato Italiano con il suo staff. Prezioso ma non decisivo il vantaggio dell'andata firmato Mandragora. Ma proprio quella partita, stradominata dalla Fiorentina, ha detto che la qualificazione è assolutamente aperta, mentre alla vigilia i pronostici pendevano tutti dalla parte di Gasperini. Anzi, lo stesso tecnico orobico deve ringraziare una serata da Superman di Carnesecchi se la questione è ancora aperta.

Dal ritiro viola non filtrano novità di formazione. L'impressione è che ci sia un solo dubbio che resisterà fino a metà pomeriggio, quando Italiano comunicherà la formazione ai giocatori prima di recarsi allo stadio. Il confronto con Bonaventura sarà decisivo per capire se Jack andrà in campo dall'inizio o partirà dalla panchina. In quest'ultimo caso ballottaggio Arthur-Duncan per sostituirlo. Il resto della squadra sembra fatto, al netto di sorprese dell'ultimo momento. Di fronte a Terracciano ci saranno Dodo, Milenkovic, Ranieri e Biraghi. Mandragora è sicuro dell'altro posto in mediana. Così come non ci sono dubbi in attacco. Gonzalez a destra, Kouame a sinistra e Beltran agirà alle spalle di Belotti, anche lui dato per recuperato dopo il forfait di Salerno.

L'Atalanta, che ha comunicato soltanto stamani i suoi convocati, dovrà fare a meno di Toloi, Holm e soprattutto Scalvini. Tutti infortunati e non arruolabili per la partita contro la Fiorentina.

Alessandro Latini