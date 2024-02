"Fiorentina in ritiro al Viola Park: scelte e assenze in vista del derby con l'Empoli"

La vigilia del derby, in casa Fiorentina, è stata vissuta in modo più scrupoloso rispetto a quella che ha preceduto il recupero col Bologna: non più nottata in famiglia per i giocatori bensì una serata in ritiro (e senza distrazioni) al Viola Park, da dove questa mattina Biraghi e soci partiranno alla volta del Castellani. Sul pullman della truppa di Italiano non saliranno né Christensen, alle prese coi postumi post-operatori al menisco, né Dodo e Castrovilli, sempre più vicini al rientro.

Ci sarà invece Arthur, che tuttavia rischia di non partire titolare complice una forma fisica non brillante: il brasiliano anche ieri ha lavorato solo in parte con il gruppo (colpa dei soliti problemi agli adduttori) e per il match di oggi potrà garantire non più di un tempo. Dentro, al suo posto, Duncan con Mandragora che parte in vantaggio su Lopez. Per ciò che riguarda il resto della formazione anti-Empoli, ripartendo dalla difesa, tutto lascia pensare che rispetto al ko di mercoledì ci saranno fino a tre cambi davanti a Terracciano: le fasce varieranno (dal 1’ si dovrebbero vedere Faraoni e Parisi) mentre in zona centrale ad affiancare Ranieri toccherà al rientrante Martinez Quarta.

Sulla trequarti sono certi di un posto Gonzalez (stavolta a destra) e Beltran mentre sulla fascia opposta Sottil spera in una chance. Per il ruolo di punta non si prescinderà ancora da Belotti. Da ieri intanto è tornato a Firenze anche Kouame che tornerà a disposizione per la sfida di lunedì 26 contro la Lazio.

Andrea Giannattasio