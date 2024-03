Fiorentina, la prima senza Barone. Tocca alle ragazze

Firenze, 23 marzo 2024 - In un Viola Park ancora scosso e sottosopra dopo giorni di lacrime e dolore ci si prepara anche alla prima gara ufficiale senza il compianto Joe Barone. L’onere e l’onore di scendere in campo per prime toccherà alle ragazze della Fiorentina Femminile, impegnate domani nella Poule Scudetto contro l’Inter, gara dove senza alcun dubbio Joe sarebbe stato sugli spalti. Appuntamento alle ore 15 allo stadio ‘Curva Fiesole’ (i biglietti saranno in vendita fino al fischio d’inizio, c’è anche la possibilità di un mini abbonamento per le ultime quattro partite). Alla camera ardente di mercoledì scorso le calciatrici erano fra le più scosse. Praticamente tutte in lacrime. Hanno perso un dirigente che le ha fatte sentire professioniste e che le ha coccolate al pari della squadra maschile, costruendo intorno a loro una casa che nessuna squadra italiana può vantare a livello femminile. Ieri anche il presidente Commisso ha incontrato il gruppo di De La Fuente a margine dell’allenamento, chiedendo ancora più impegno a tutti proprio in memoria di Joe. Sarà osservato un minuto di silenzio, le ragazze avranno il lutto al braccio. Sul maxischermo le immagini sorridenti di Barone a far da comune denominatore in una settimana complicata. La speranza è che sulle tribune ci sia un buon numero di spettatori.

Chiaro che poi l’attesa si sposti su sabato prossimo (ore 20.45), quando al ‘Franchi’ la prima squadra affronterà il Milan. Partita che richiamerà tanti spettatori, a questo punto non solo per il blasone dell’avversario di turno. La Fiorentina metterà i biglietti in vendita nella giornata di lunedì ed è logico pensare che presto andranno esauriti. Vista anche la capienza ridotta dello stadio a causa dei lavori di restyling che interessano la Curva Ferrovia, alla fine gli spettatori saranno intorno alle 30.000 unità.

Ancora la Fiorentina non ha avuto il tempo di decidere come ricordare il suo dirigente appena scomparso, ma sicuramente qualche iniziativa sarà portata alla luce. Di certo il suo posto in Tribuna Autorità resterà vuoto. Anche al Franchi è previsto un minuto di silenzio e il lutto al braccio per i calciatori viola, poi saranno i tifosi a decidere nei prossimi giorni che tipo di saluto tributare a Barone. L’omaggio che la Curva Fiesole gli ha dedicato al Viola Park nella giornata di mercoledì resta un attestato di stima indelebile che ha fatto il giro del mondo a livello mediatico.