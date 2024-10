Fiorentina-Milan, Palladino non rinuncia a Kean. Orari e dove vedere la gara

Firenze, 6 ottobre 2024 – Archiviati gli impegni nelle rispettive coppe europee, Fiorentina e Milan sono pronte a rituffarsi nel campionato e ad affrontarsi nella sfida in programma questa sera alle 20.45 (match in diretta su DAZN), che chiuderà la settima giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta delle nazionali. I viola arrivano alla partita galvanizzati dal successo per 2-0 in Conference League contro The New Saints ma cercano importanti conferme: “La squadra sta bene – ha spiegato Palladino in e quando si vince c’è sempre entusiasmo. Negli allenamenti ho visto tanta partecipazione. Per la gara contro il Milan siamo pronti e fisicamente i ragazzi stanno tutti bene. Siamo carichi. Certamente dovremo fare di più rispetto a quanto fatto contro l’Empoli, servirà una gara perfetta, perché il Milan ha una grande rosa e ottime individualità. Ha battuto l’Inter, se l’è giocata con il Leverkusen in Champions. Sono in salute e quindi dovremo curare ogni minimo dettaglio, ma la squadra è pronta per vivere una gara perfetta”. La sconfitta contro il Leverkusen, arrivata dopo tre successi di fila in campionato, ha invece lasciato un po’ di amaro in bocca del Milan che anche in coppa se l’è giocata fino alla fine e che ora è pronto a riprendere la sua corsa: “In questo momento la continuità è molto importante – ha sottolineato Paulo Fonseca –. Dopo la partita di Leverkusen, la squadra era delusa e arrabbiata, ma ha lavorato bene e abbiamo grande voglia di vincere contro la Fiorentina. Giocare a Firenze è però sempre molto complicato, ma siamo pronti a giocare una grande partita”. Morata è pronto a tornare titolare anche in campionato: “Sta bene e contro la Fiorentina giocherà”.

Le possibili scelte di Palladino e Fonseca

Palladino si affiderà sull’ormai consueto 4-2-3-1: a difendere i pali della porta viola De Gea, protetto da una linea a quattro formata da Dodo, Comuzzo, Ranieri e Biraghi. Vista l’assenza di Mandragora – operato al menisco – a centrocampo, la diga davanti alla difesa sarà formata da Cataldi e Bove, con Colpani, Gudmundsson e Gosens – spostato in avanti – che formeranno il terzetto di trequartisti a supporto della punta Kean. Il Milan punterà invece sul 4-2-4 pronto a mutare in caso di necessità in 4-4-2 o 4-2-3-1. L’undici titolare sarà quello riproposto nelle ultime, fruttuose uscite: nel pacchetto arretrato davanti a Maignan non ci sarà capitan Calabria, sostituito da Emerson Royal, la coppia di centrali titolari sarà ancora Gabbia-Tomori e sulla corsia di sinistra ci sarà Theo Hernandez. Reijnders e Fofana agiranno in mediana mediana, mentre a Leao e Pulisic avranno i compiti di coprire la parte alta delle fasce e dare in caso di necessità supporto al centrocampo. Davanti, infine, la coppia d’attacco Morata-Abraham.

Orari e dove vedere la gara

La partita Fiorentina-Milan, valida per la settima giornata del campionato di Serie A di calcio, sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN domenica 6 ottobre alle ore 20.45.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Cataldi, Bove; Colpani, Gudmundsson, Gosens; Kean. All Palladino Milan (4-2-4): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana Reijnders; Pulisic, Morata, Abraham, Leao. All. Fonseca