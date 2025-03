Fiorentina, sfida al Celje: chi sono gli avversari in Conference League. Attenzione al bomber Kučys

Firenze, 14 marzo 2025 – Dopo aver conquistato (con merito) il passaggio ai quarti di finale di Conference League battendo il Panathinaikos 3-1, la Fiorentina si prepara in campionato a sfidare la Juventus (domenica 16 marzo alle 18, al “Franchi”) ma già studia la prossima avversaria ai quarti di finale. Si tratta degli sloveni del Celje che hanno superato la prima fase, classificandosi al 21esimo posto (7 punti in 6 gare), ha battuto l'Apoel Nicosia al playoff e ha poi eliminato il Lugano ai rigori negli ottavi di finale nella serata di giovedì 13 marzo.

L’andata in Slovenia è fissata per giovedì 10 aprile, il ritorno a Firenze una settimana dopo.

Il passaggio ai quarti di Conference League rappresenta un risultato prestigioso per il Nogometni Klub MIK CM Celje (nome completo del club), società calcistica slovena della città di Celje, poco meno di 40mila abitanti, situata nella parte nord-est della Nazione al confine con l'Italia.

Squadra sulla carta modesta (la rosa ha un valore complessivo di 13 milioni di euro) è allenata dallo spagnolo Riera e può contare su un grande carattere (come dimostrato dall’impresa contro il Lugano) e su un bomber lituano come Armandas Kučys: 22 anni, 1 metro e 94 centimetri, 8 reti in Conference (delle quali 2 nei preliminari). La squadra ha vinto 3 titoli nazionali (uno quando ancora c’era la Jugoslavia) e non è mai retrocessa dalla prima serie slovena.