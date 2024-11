Fiorentina-Verona, formazioni ufficiali

Firenze, 10 novembre 2024 – Cancellare la figuraccia in Conference League e riprendere il cammino vincente: questo l’obiettivo di una Fiorentina che vuole battere il Verona per fare un altro balzo in classifica e poter sognare in grande. Contro gli scaligeri (a caccia di punti per allontanarsi dalle zone calde) mister Palladino ripropone i titolari.

12:58 La formazione viola FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Bove; Colpani, Beltran, Sottil, Kean. Allenatore: Palladino