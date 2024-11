Gara sporca, punti pesanti. Il gruppo un valore aggiunto

Partita sporca, punti pesantissimi. Bravi, bravissimi. Concentrati sull’obiettivo da portare a casa, coscienti che era una partita di grande valore per dare continuità al gioco e sfruttare al massimo un trend di grande efficacia. E così è stato. Applausi e anche fragorosi perché la squadra mancava di tre titolarissimi di cui uno di particolare importanza (Kean) ma chi è sceso in campo ha fatto della forza del gruppo il valore aggiunto. C’era voglia di vincere, di tornare a casa col sorriso, di scalare la classifica, di identificarsi come rivelazione. Così è stato con sacrificio e sofferenza, ma anche arguzia ed esperienza. Davidone De Gea, Gosens versione Europa, Sottil tutta fascia emergono a Marassi; la mentalità e il gioco vengono premiati con una forma fisica top. Mister Palladino gioca le sue carte con personalità, cambia formazione ed ha ragione, i cambi in corso d’opera danno respiro. Manca un vice Kean, ma ora è solo gioia.