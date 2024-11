Gestione da rivedere. Giusti tutti i cartellini

Arbitro di esperienza stavolta per una gara europea della Fiorentina. François Letexier è considerato fra i migliori fischietti francesi ed è reduce dalla finale dell’Europeo. Gara non particolarmente complicata da gestire, anche se nel secondo tempo concede all’Apoel di spezzettare il gioco con palesi perdite di tempo. I sette minuti di recupero nel finale di partita sembrano persino niente in confronto al tempo perso. Corretta la gestione dei sei cartellini gialli anche se probabilmente nel primo tempo ne manca uno a Mandragora per un fallo tattico. In pieno recupero espelle un componente della panchina cipriota per proteste. La Fiorentina chiede un paio di rigori che non ci sono. A livello di episodi poco da dire. A livello di gestione è da rivedere.

Ale. La.