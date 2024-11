Giovanili. Scontro diretto con l’Inter. Primavera, voglia di correre

Stavolta in casa Primavera è vietato sbagliare. Senza Rubino (ancora in prima squadra) e Baroncelli (che sconterà l’ultimo dei cinque turni di squalifica), la Fiorentina ospiterà oggi al Viola Park l’Inter, miglior difesa del campionato e a -3 proprio dalla squadra di Galloppa, capolista in solitaria a 21 punti dopo le prime dieci giornate ma ieri superata da Milan e Lazio, che hanno vinto nei rispettivi anticipi. Dopo il poker rifilato alla Cremonese, il tecnico si aspetta continuità da una squadra che può vantare il miglior attacco del torneo. Per ottenere l’intera posta in palio tutte le speranze restano così riposte nei due bomber, Caprini e Braschi (sei gol a testa). La sfida, con fischio d’inizio alle 13, sarà visibile su in tv Sportitalia.

A.Gian.