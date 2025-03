Giovanili. Viareggio Cup, i baby viola volano in semifinale. Angiolini affonda l’Imolese: ora la sfida al Toro

Fiorentina 4Imolese 2

FIORENTINA: Dolfi; Turnone (86’ Diallo), Sadotti, Biagioni (68’ Batignani), Masoni (46’ Colaciuri); Bonanno (68’ Ciacci), Atzeni (68’ Ceccarini); Evangelista (68’ Puzzoli), Kone, Guidorizzi; Angiolini (86’ Tchouameni). All. Capparella.

IMOLESE: Gasperini; De Chiara, Nistor, Perdisa, Cocchi (80’ Giovannini); Cipriani (66’ Penida), Dragoi (46’ Serra), Guidi (86’ Fabbri); Manes, Maltoni (66’ Baruzzi), Bassi. All. Casadio.

Arbitro: Iglio di Pistoia.

Marcatori: 14’ Kone, 20’ e 70’ rig. Manes, 28’ e 33’ Angiolini, 82’ Puzzoli.

Al termine di una partita rocambolesca, la Fiorentina Under-18 si è qualificata alle semifinali della Viareggio Cup battendo per 4-2 al Viola Park l’Imolese. Adesso, nel penultimo atto del torneo (sabato alle 15 a Seravezza), la squadra di Capparella se la vedrà con il Torino che ai rigori ha avuto la meglio sull’Ojodu City. Quella andata in scena a Bagno a Ripoli è stata nel complesso una sfida ben giocata da parte dei viola, con la squadra di Capparella abile a chiudere la prima frazione sul 3-1 grazie al gol di Kone e alla doppietta di Angiolini, che ha ribaltato il pari di Manes.

Nella ripresa è stata l’Imolese a salire in cattedra - nonostante fosse in dieci dal 41’ per il rosso a Perdisa - trovando il gol del 3-2 su rigore ancora con Manes prima che Puzzoli, da poco entrato, centrasse il sigillo del 4-2 in contropiede.

An. Giann.