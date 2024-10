Gli anticipi e i posticipi di dicembre. Un lunedì e quattro domeniche. E’ quasi un calendario old style

La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi del massimo campionato fino alla fine dell’anno, che coincide con la 18esima giornata. Noti fino al 13esimo turno (Como-Fiorentina del 24 novembre alle 15), adesso i tifosi gigliati potranno organizzarsi. Si comincia col big match del primo dicembre, quando al Franchi arriverà l’Inter. Sfida che sarà domenica alle 18.

La settimana successiva (8 dicembre) ecco il lunch game delle 12.30 sempre in casa contro il Cagliari. Domenica 15 alle ore 15 spazio alla sfida del Dall’Ara contro l’ex Italiano, mentre nel turno pre natalizio la Fiorentina sarà in campo lunedì 23 dicembre alle 18.30 al Franchi con l’Udinese. Infine la partita più attesa, quella contro la Juventus che chiuderà il 2024, calendarizzata per domenica 29 dicembre alle 18. In mezzo (12 e 19 dicembre) le sfide europee con Lask e Guimaraes.

Nota anche la programmazione Tv con la Fiorentina che sarà trasmessa sempre su Dazn. Infine la Coppa Italia: l’ottavo contro l’Empoli si giocherà al Franchi mercoledì 4 dicembre alle 21.

Alessandro Latini