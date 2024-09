Gonzalez, telenovela finita. La Juventus annuncia il suo acquisto

Firenze, 25 agosto 2024 - Dopo giorni di trattative la storia di Nico Gonzalez alla Fiorentina è ufficialmente finita questa sera, poco dopo il fischio finale della sfida contro il Venezia, mentre i tifosi contestavano e fischiavano squadra e società. Già nel corso della sfida era stato srotolato uno striscione chiaro: "La vostra ambizione è vendere la nostra passione? Juve m...a". Pochi minuti fa la Juventus ha sancito l'operazione relativa all'acquisto dell'argentino, con un comunicato dettagliato sul proprio sito ufficiale. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Ivan Gonzalez a fronte di un corrispettivo di € 8 milioni, oltre ad oneri accessori per € 0,4 milioni. L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori per € 3,1 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni di cui sopra tale operazione, ai fini contabili, risulta qualificabilecome acquisizione a titolo definitivo già a decorrere dalla data odierna per un importo complessivo pari a € 33 milioni. Si precisa peraltro che la valutazione finale circa la rilevazione contabile dell’operazione sarà compiuta ai fini della preparazione della Relazione Semestrale al 31 dicembre 2024, la cui approvazione è prevista nel mese di febbraio 2025". Contestualmente sul sito della Fiorentina è comparso un comunicato molto più scarno nei contenuti. "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Gonzalez alla Juventus F.C.". Si chiude così la vicenda in modo definitivo. Alessandro Latini