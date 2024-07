Il caso dell’ex difensore che avrebbe dovuto allenatore la formazione under 16. Troppo... bianconero: Barzagli, addio panchina

Andrea Barzagli non allenerà la Fiorentina Under-16. La società viola ha optato per un repentino e inatteso cambio di strategia e, a meno di ulteriori ribaltoni, l’ex difensore della Juventus- che in un primo momento era stato indicato da Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile, come successore di Stefano Guberti - non coronerà il sogno di iniziare la propria carriera di tecnico nel vivaio della squadra che ha sempre tifato fin da bambino. Alla base della scelta di non puntare sullo scandiccese potrebbero aver influito vari fattori: la percezione da parte del club che una consistente parte del tifo - specie quello organizzato - non ha gradito l’ipotesi che un’icona bianconera potesse lavorare col viola sulle spalle oppure, più banalmente, la volontà di puntare per la panchina della formazione giovanile su un profilo più esperto, in grado di valorizzare al meglio i talenti del 2008.

Non sembra in alcun modo aver pesato la volontà di Barzagli, il quale - alla luce della presenza del figlio Mattia nella prossima Under-15 - aveva fatto trasparire tutto il suo entusiasmo per l’inizio della nuova avventura. Nel frattempo sono state ufficializzate le date che riguarderanno la Primavera viola nella prossima stagione: la squadra del confermato Galloppa inizierà il campionato il 17 agosto e terminerà la regular season il 17 maggio 2025 mentre giocherà la Supercoppa italiana a Reggio Emilia con i pari età del Sassuolo il 20 agosto.

A.Gian.