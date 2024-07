Il Colpo di Mezzanotte - Fiorentina, Colpani-Thorstvedt idee per il dopo Zaniolo. Amrabat, che fai?

Firenze, 4 luglio 2024 - Sfumata in modo definitivo la pista Zaniolo, la Fiorentina si è messa alla ricerca del sostituto. Perché i dirigenti viola un elemento che possa galleggiare tra la corsia esterna e la trequarti in organico lo vogliono mettere. Dovrà essere una figura importante, per Zaniolo i viola erano disposti a spendere oltre 15 milioni di euro tra prestito e riscatto. Cifra che sarà spostata altrove. Magari su quel Colpani che ciclicamente torna nel mercato viola. Calciatore con caratteristiche simili, probabilmente anche più gradito alla piazza. Sicuramente la trattativa non sarà semplice, ma è ipotizzabile che un tentativo Pradè e Goretti lo facciano a breve. In mano i dirigenti gigliati hanno invece Kristian Thorstvedt, che in B non vuole restare e che di certo gradirebbe il passaggio a Firenze. I buoni rapporti con il Sassuolo possono agevolare la trattativa per una sorta di jolly: il classe '99 norvegese può giocare in mediana e sulla trequarti. Elemento interessante che impressionò favorevolmente anche nell'ultima disfatta del Sassuolo a Firenze. Con 7-8 milioni la Fiorentina porterebbe a casa un calciatore emergente particolarmente duttile, che vede la porta ma che ha anche una discreta fase d'interdizione. Occorre affondare il colpo definitivo, le basi sembrano essere già state messe. Di certo c'è che la Fiorentina aspetta il tesoretto dalle uscite. Da Amrabat, Ikoné e Nzola dovranno arrivare 30-35 milioni di euro. E nelle ultime ore si è parlato proprio del centrocampista marocchino, voglioso di rimanere a Manchester dopo una stagione disastrosa. Lo United ha già pagato ai viola 10 milioni per il prestito, per il riscatto dovrebbe versarne altri 15. Possibile che sia intavolata una nuova trattativa anche perché sul sito dei Red Devils campeggia il centrocampista con indosso la maglia nuova della prossima stagione. Più di qualche domanda è sorta: possibile che il Manchester tenga sul proprio sito un giocatore con il quale non vuole proseguire il rapporto? Domanda lecita, anche perché altri calciatori a fine corsa come Martial e Varane sono già stati depennati. Rimane un periodo di attesa (anche sul fronte Ikoné, con l'Al Arabi che dovrà migliorare l'offerta di 6-7 milioni e dovrà convincere il francese ad accettare un campionato non europeo).