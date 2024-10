Il procuratore di Gudmundsson e De Gea. "Albert, trattativa estenuante. David? Accordo in poche ore»

Se c’è un manager che, più di altri, ha avuto un ruolo centrale nel mercato della Fiorentina è stato Valerio Giuffrida, titolare - col fratello Gabriele - dell’agenzia GG11 che ha curato il passaggio in viola di David De Gea e di Albert Gudmundsson. Una trattativa - quella per il portiere - che si è conclusa in un attimo, laddove invece per quella dell’islandese c’è voluto più tempo: "Pradè ha deciso di puntare su De Gea in un momento inaspettato e lo ha fatto durante un pomeriggio in cui stavamo parlando di Gudmundsson" ha raccontato Giuffrida a TMW: "La trattativa per De Gea è durata appena qualche ora. Società e giocatore si sono innamorati a prima vista". Qualche problema in più, invece, per "Gud": "La Fiorentina ha fatto le sue avances già a gennaio ma il Genoa non poteva permettersi di lasciarlo partire. Discorso diverso in estate ma abbiamo passato giorni interi a litigare perché sembrava che l’operazione, dopo l’uscita di Retegui ,non si riuscisse più a fare…"

A.Gian.