Chi è Joe Barone, il braccio destro di Commisso alla guida della Fiorentina

Firenze, 17 marzo 2024 - Joe Barone, nato a Pozzallo (in Sicilia) il 20 marzo del 1966, è direttore generale della Fiorentina dal luglio del 2019, quando Rocco Commisso ha acquistato la società viola dai fratelli Della Valle. La sua prima presenza in Tribuna al Franchi fu in occasione dell'ultima giornata del campionato 2018/2019, il 26 maggio del 2019, quando i viola si salvarono con lo 0-0 interno contro il Genoa. All'età di 8 anni si trasferisce con la famiglia a Brooklyn. Dopo aver terminato gli studi, lavora in un istituto bancario. Poi l'incontro con Rocco Commisso che di fatto gli cambia la vita: inizia a lavorare per la Mediacom, ma presto sbarca nel mondo del calcio. Nel 2017 diventa il vice-presidente dei New York Cosmos, in seguito alla loro acquisizione da parte di Commisso. Nel 2019, come detto, l'arrivo a Firenze sempre al seguito di Rocco Commisso, di cui in viola ne diventa il braccio destro, rivestendo la carica di direttore generale. Dopo un primo periodo da pendolare, si trasferisce con la moglie in pianta stabile a Firenze, scegliendo di abitare nel centro della città.