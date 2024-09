La notte più difficile. Autocritica Palladino: "Regalato un tempo»

Sfinito, ma alla fine Raffaele Palladino ha tirato un enorme sospiro di sollievo. Uscire di scena subito dalla Conference sarebbe stato un peccato mortale e una macchia indelebile anche sulla sua carriera. "Il passaggio del turno era fondamentale - spiega il tecnico gigliato -. Voglio ringraziare i ragazzi che hanno lottato con coraggio e sacrificio. Mi dispiace aver regalato il primo tempo e mi assumo le responsabilità. Cercherò di aiutare ogni singolo ragazzo a crescere. Nella ripresa siamo entrati con spirito diverso, poi ci sono stati gli episodi dei rossi e lì si è complicato tutto. Ora siamo felici ma dobbiamo pensare al campionato". Palladino viene sollecitato sul modulo. Un ritorno alla difesa a quattro potrebbe restituire qualche certezza alla squadra. "Se ci fosse un sistema vincente faremmo tutti quello. Sono i principi a fare la differenza e in un periodo di cambiamento ci vuole un po’ di tempo. Che si giochi a tre, a quattro o a cinque non è importante, l’importante è avere la giusta mentalità. Bisogna essere bravi a inculcare il proprio credo ai giocatori e quello è compito mio. Abbiamo tanti ragazzi arrivati in ritardo: dopo la fine del mercato miglioreremo".

A proposito di mercato. Oggi l’ultimo giorno, sono attesi almeno tre colpi in entrata con l’addio di Amrabat. "Ringrazio la società perché sta costruendo una Fiorentina forte. Ringrazio soprattutto Amrabat, è stato un grande uomo. Ha dato tutto fino al 120’ per questa maglia. Anche i tifosi della Fiorentina dovrebbero ringraziarlo".

Nel dopo gara qualche parola anche per capitan Biraghi, autore del rigore decisivo. "Sono abituato a prendermi certe responsabilità e se indosso questa fascia è perché me ne voglio prendere. Non passare sarebbe stato un dramma sportivo. Veniamo da due finali, oggi non siamo stati all’altezza. Siamo contenti ma certe cose vanno sistemate".

Alessandro Latini