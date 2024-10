La sanzione per i fumogeni in Conference. San Gallo, mano pesante Uefa. Due le trasferte vietate ai tifosi

La decisione era nell’aria, anche se la speranza era di una sanzione più leggera. Invece la Uefa questa volta ha usato la mano pesante con la Fiorentina e i propri tifosi. Saranno due le partite che la squadra di Palladino dovrà giocare in trasferta senza l’apporto della propria gente. Quella di Cipro contro l’Apoel del 7 novembre e anche quella del 19 dicembre a Guimaraes, ovvero l’ultima del girone. Gare nelle quali la Fiorentina non potrà mettere in vendita i biglietti del settore ospiti.

La sanzione poi tocca anche il club, condannato a pagare una multa di 50.000 euro. Il fitto lancio di fumogeni sul terreno di gioco aveva costretto l’arbitro israeliano Frid a sospendere la partita due volte nel primo tempo e una volta nella ripresa, quando la pazienza stava per terminare e il direttore di gara aveva minacciato l’interruzione della gara con la conseguente sconfitta per i viola a tavolino. Non è tutto perché la Fiorentina è stata anche condannata a risarcire il San Gallo per i danni provocati dai tifosi allo stadio e agli autobus che li hanno trasportati.

Ale. La.