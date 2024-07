L’allenamento dell’attaccante della Juventus. Tiri, dribbling e movimenti. Kean già scalpita negli Usa

In attesa di sottoporsi alle visite mediche (previste tra domani e venerdì probabilmente a Roma) e firmare il contratto con la Fiorentina, Moise Kean sta continuando a tenersi in forma. Ed è stato lo stesso centravanti a testimoniarlo, postando sul suo profilo Instagram una serie di video che lo immortalano intento ad allenarsi con un personal trainer sul campo, tra cambi di direzione e lavoro con il pallone.

Kean si trova attualmente negli Stati Uniti per ultimare le vacanze ma nelle prossime ore ha in programma un volo di sola andata diretto in Italia: l’obiettivo della Fiorentina è quello di garantire a Palladino il primo innesto del mercato in tempo per l’inizio del ritiro.

A.Gian.