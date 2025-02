Le occasioni da sfruttare. Como, Verona e poi Lecce. Tre chance prima delle big

L’idea è quella di provare a dare uno strappo. Lanciare una mini volata per vedere chi tiene il passo in chiave Europa. La missione della Fiorentina è questa, calendario alla mano, nelle prossime tre settimane. Archiviato il doppio confronto con l’Inter e in attesa del ciclo di ferro a cavallo tra marzo e aprile, all’orizzonte ci sono una serie di sfide non impossibili. Al bando le tabelle, solo una constatazione. Poi è chiaro che tra la famosa ‘carta’ e il campo c’è tutta la differenza del mondo, ma i viola oggi possono guardare con ottimismo all’immediato futuro.

Domenica al Franchi arriva il Como. Squadra da prendere con le molle, certo, ma che ha costruito la sua classifica in casa. In trasferta una sola vittoria a settembre, e dunque lontana diversi mesi, a Bergamo contro l’Atalanta. Fu una serata piuttosto particolare. Palladino e i suoi avranno quasi l’intera settimana per preparare la partita, un lusso che da marzo non ci sarà più con la ripresa della Conference League. Lo scontro degli Ottavi si intreccerà con il periodo che va dal Napoli (9 marzo) al Milan (6 aprile). In mezzo le sfide con Juventus e Atalanta oltre al doppio confronto europeo e alla sosta del campionato, l’ultima per gli impegni della Nazionale. Dopo il Como i viola saranno di scena a Verona (domenica 23 febbraio alle 15). Altro match non impossibile anche se i gialloblù hanno bisogno di punti salvezza. E poi al Franchi arriverà il Lecce nella prima gara di marzo, da calendarizzare ufficialmente. Insomma, far bene si può per proiettarsi con rinnovata fiducia agli scontri diretti. E in quelli la Fiorentina ha già dimostrato di essere temibile.

Alessandro Latini