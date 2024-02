L’ex in visita con il Melbourne. Alino Diamanti al Viola Park: "Questo centro è fotonico»

"Il Viola Park è bellissimo, fotonico, enorme, esagerato. Complimenti, non c’è niente da dire. Tantissime persone mi avevano detto che era bellissimo, ma dal vivo posso solo dire complimenti, senza se e senza ma. Complimenti". Così Alessandro Diamanti, per tutti Alino, ex giocatore della Fiorentina, ha commentato ieri su Instagram la visita fatta il giorno prima al centro sportivo viola con i ragazzi del Melbourne City. L’allenatore italiano si è intrattenuto col direttore generale viola Joe Barone, con il tecnico Italiano e con il capitano Cristiano Biraghi.