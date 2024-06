Il Colpo di Mezzanotte - Fiorentina, Roque e Dallinga per il valzer del centravanti. Theate ci riprova

Firenze, 23 giugno 2024 - La caccia alla punta continua inesorabile. Daniele Pradè ha allacciato altri contatti nel corso delle ultime ore. Non c'è da meravigliarsi, sarà così ancora per diverse settimane. Il calciomercato del club italiani stenta a decollare. Qualche colpo c'è stato, ma la Fiorentina non è di certo l'unica che in questo momento sta valutando diverse situazioni. Di nomi ne usciranno ancora, più o meno forti e più o meno fantasiosi. Dall'esperto Depay si è passati nel giro di poche ore al giovanissimo Vitor Roque. Classe 2005, brasiliano pagato 40 milioni lo scorso gennaio dal Barcellona. Scommessa a occhi chiusi sul futuro. Prospetto incantevole. Impensabile che la Fiorentina lo possa comprare e che il Barcellona lo venda. Ipotizzabile solo un prestito secco per fare esperienza in Europa. Può essere un'alternativa al titolare, anche se sulle sue tracce c'è pure il Napoli. Nelle gambe avrà in futuro tanti gol, nell'immediato probabilmente ne potrà garantire meno. Una strada è quella del giovane con la chioccia. Roque potrebbe pure arrivare in prestito, ma poi servirebbe il Depay di turno per aiutarlo a crescere. Diverso il discorso relativo a Thijs Dallinga. L'attaccante del Tolosa è il profilo ideale per il gioco di Palladino. Colosso di 190 centimetri, olandese, reduce da una stagione con 14 gol. Classe 2000, tutto il tempo davanti per esplodere. A livello di caratteristiche è il prototipo ideale per quel che ricerca la Fiorentina. Palladino al Monza ha richiesto con forza Djuric, alto, strutturato fisicamente, bravo nel gioco aereo. Dallinga ha questo e altro, una carriera chiaramente da costruire che sarà sicuramente migliore di quella dell'attaccante bosniaco. Non paragoniamo di certo i due, ma il discorso può essere utile per capire le caratteristiche. Il Tolosa chiede i 'soliti' 25 milioni di euro. Ormai sembra quella la cifra destinata al centravanti. Intanto è tornato d'attualità il nome di Theate per la difesa. L'ex Bologna stavolta potrebbe davvero lasciare il Rennes, che però vuole monetizzare. La Fiorentina ha proposto un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. La speranza è che la formula convinca il club francese. Ma è l'ennesimo caso di un giocatore già trattato su cui torna Daniele Pradè. Ormai quasi una consuetudine.