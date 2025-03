Napoli-Fiorentina, parla Palladino: "Partita che deve darci entusiasmo e autostima. Giovedì come una finale"

Napoli, 9 marzo 2025 - Arriva l'ennesima sconfitta da inizio anno per la Fiorentina. Stavolta al 'Maradona', contro un Napoli in lotta per lo Scudetto ma che non vinceva da cinque giornate consecutive. Con i viola la squadra di Conte ha meritato i tre punti. Fiorentina che si è accesa a tratti. Bella l'azione che ha portato al gol di Gudmundsson, vano l'assalto finale alla ricerca del pareggio. Alla fine festeggiano gli azzurri. Adesso quattro giorni da dedicare completamente alla Conference League e al Panathinaikos, per provare a ribaltare il 3-2 di Atene. Questa l'analisi a fine partita da parte di mister Raffaele Palladino.

"Oggi non è stato solo il secondo tempo, ma tutta la partita. Abbiamo affrontato una squadra molto forte, costruita per vincere lo Scudetto. Siamo venuti qui con grande coraggio e personalità, facendo un'ottima partita, la squadra mi è piaciuta moltissimo. Il primo tempo siamo andati sotto ma c'eravamo, non siamo mai usciti dalla partita. Nella ripresa abbiamo messo in difficoltà una squadra molto forte. Ripartiamo da qui, ho bisogno di lavorare ancora con la squadra ma stiamo crescendo. Giovedì abbiamo una finale, la partita di oggi ci deve dare entusiasmo". Oggi si è vista la crescita di Fagioli.

"Sta crescendo di giorno in giorno, sono felice. Per me è un campione, ha grande tecnica, vede calcio. Ci sta facendo alzare il livello, è ciò che ci serviva. Nella ripresa siamo andati anche più forte, abbiamo provato a prendere il Napoli uomo a uomo. La partita di oggi deve darci autostima, non posso recriminare nulla ai ragazzi". Quanto vi è mancato Gudmundsson finora?

"Albert ci è mancato molto in stagione, a causa degli infortuni è stato fuori molto. Lo stiamo recuperando, ha fatto una grandissima partita. Dobbiamo anche recuperare Folorunsho, Colpani e Adli, abbiamo bisogno di loro. Giovedì abbiamo una finale, e poi vogliamo chiudere il campionato in crescendo". Comuzzo e Ranieri sono usciti per scelta tecnica?

"La palla su Lukaku la conosciamo bene, era in grandissima forma ma Pablo Marì l'ha tenuto bene. Abbiamo accettato i duelli, era un rischio calcolato. Comuzzo ha chiuso con i crampi, Ranieri ha giocato molto: non c'è stato alcun infortunio, ho voluto far rifiatare loro".